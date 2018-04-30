Трамп назвал выход из ядерной сделки с Ираном «правильным сигналом для КНДР»

Вашингтон, 30 апреля. Выход США из ядерной сделки с Ираном станет «правильным сигналом» для КНДР, заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами.

«Я думаю, что это будет правильным сигналом для КНДР. Через семь лет срок действия этой сделки истечет, и Иран сможет двигаться дальше и создавать ядерное оружие. Это неприемлемо. Семь лет - это завтра», – сказал он.

Как отметил американский президент, решение о статусе ядерной сделки будет принято к 12 мая, когда власти США должны будут в очередной раз продлить режим снятия санкций с Ирана. Трамп подчеркнул, что считает заключенную с Ираном ядерную сделку «ужасным соглашением для США».

Напомним, что 14 июля 2015 Иран и еще шесть держав (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) заключили соглашение, касающееся урегулирования проблемы иранских ядерных исследований. Согласно ему, Иран обязуется прекратить исследования в области ядерного оружия, а СБ ООН, США и ЕС снимают с него ранее введенные санкции.