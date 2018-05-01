Сирия новости 1 мая 07.00: SDF платят жалованье боевикам ИГ; ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по ИГ в пустыне Бадия

Сирия, 1 мая. SDF усиливает свои ряды в Дейр-эз-Зоре за счет боевиков ИГ1; ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по ИГ в пустыне Бадия; ИГ продолжает оказывать САА сопротивление на юге Дамаска. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли несколько авиаударов по скоплениям боевиков ИГ в пустыне Бадия.

«Исламское государство»:1 продолжает оказывать сопротивление САА в районе Хаджар-аль-Асвад на юге Дамаска.

«Демократические силы Сирии»: обстреливают занятые САА позиции на восточном берегу Евфрата.

Провинция Дамаск

Сирийские правительственные войска продолжают военную операцию на юге Дамаска, где находится анклав боевиков «Исламского государства». ИГ продолжает оказывать ожесточенное сопротивление в районах Хаджар аль-Асвад и Южный Ярмук. Однако достигнутые ранее договоренности с остальными группировками, действовавшими в северной и восточной части анклава, позволяют САА сосредоточиться исключительно на боях с «Исламским государством».

В настоящее время в Хаджар аль-Асваде отмечаются наиболее интенсивные бои, в ходе которых игиловцы несут существенные потери, в том числе, и среди своих полевых командиров. По этой причине террористы были вынуждены оставить ряд своих позиций и отступить вглубь анклава. Об этом пишет Twitter-канал (@syriaasadi).

Одновременно с этим, по сообщениям источника в Twitter (@SyriawatanNews), боевики стягивают свои резервы боевиков, оружия и боеприпасов на передовые позиции в районах Ат-Тадамун и Хаджар-аль-Асвад, не теряя намерений укрепить оборону и, тем самым, сдержать наступление САА.

Twitter-канал (@WithinSyriaBlog) со ссылкой на местные источники сообщает, что в Хаджар аль-Асваде в районе школы и мечети было замечено перемещение игиловцев, переносящих минометные орудия. По той же информации, боевики использовали строительную технику для расчистки завалов на дорогах, что может говорить о готовящейся атаке с использованием так называемого «шахид-мобиля» или боевиков-смертников.

Провинция Хомс

Несмотря на то, что территория Центральной Сирии была освобождена САА при поддержке ВКС РФ от «Исламского государства» еще в ходе летней и осенней кампании 2017-го года, до сих пор ведутся мероприятия по налаживанию мирной жизни и ликвидации последствий варварского присутствия террористов в этом районе.

Так, по информации источника в Twitter (@sayed_ridha), правительственные войска только планируют приступить к разминированию источников воды и объектов инфраструктуры в населенном пункте Эль-Карьятейн.

Напомним, данный населенный пункт был захвачен боевиками «Исламского государства» в ходе контрнаступления 1 октября 2017-го года, после чего в течение 3 недель находился под полным контролем террористов. Именно последствия этих событий предстоит ликвидировать САА в ближайшее время.

Провинция Дейр-эз-Зор

Ситуация в провинции Дейр-эз-Зор продолжает оставаться напряженной. После того, как вчера сирийская правительственная армия выбила «Демократические силы Сирии» из населенных пунктов Хувейджат аль-Маиишия, Шамра аль-Хисан, Аль-Джиа и Джанина и подняла там государственные флаги САР, курды начали обстреливать занятые САА позиции. Об этом сообщает источник в Twitter (@liongenera20).

Telegram-канал @dierezzore5 сообщает, что курдские вооруженные формирования заняты оборудованием базы на нефтяном заводе Аль-Изба, о чем свидетельствует замеченная местными источниками доставка в этот район нескольких бетонных домиков. По тем же данным, в районе между населенными пунктами Дибан и Эль-Бахра был замечен принадлежащий курдам военный транспорт, а также несколько десятков артиллерийских и минометных орудий.

В настоящее время на левом берегу Евфрата размещены несколько тысяч бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF), пишет Telegram-канал @nors2017. Причем курды при поддержке военнослужащих США пытаются усилить свою группировку, вербуя представителей местных племен и амнистируя боевиков «Исламского государства». Более того, бывшим террористам выплачивается жалованье в размере 200 долларов США. По неподтвержденным данным, в рядах «Демократических сил Сирии» находится несколько сотен боевиков ИГИЛ1.

На западном берегу в районе пустыни Бадия ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по выявленным местам присутствия разрозненных отрядов боевиков и их укрытиям. Об этом сообщает источник в Twitter (@Sohayb_Masri1).

Провинция Хасака

Коренное арабское население продолжает выражать недовольство присутствием на территориях своего проживания курдских отрядов «Демократических сил Сирии», которые не оставляют попыток навязать ему свои законы, культуру и язык. Подобная политика курдов в отношении местных жителей, осуществляемая при поддержке Соединенных Штатов Америки, уже привела к созданию вооруженных формирований «Харакат аль-Кайян», «Народное сопротивление Ракки» и других, которые проводят диверсии против SDF и американских военнослужащих. Кроме этого, мирные жители регулярно проводят митинги и демонстрации против обучения на курдском языке и принудительной мобилизации в ряды «Демократических сил Сирии».

Как пишет источник в Twitter (@QalaatAlMudiq), курдские службы безопасности начали активные мероприятия по выявлению и аресту активистов протестных выступлений.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)