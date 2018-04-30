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Израиль частично закрыл свое воздушное пространство из-за опасения обстрелов
Политика
Путин в разговоре с Нетаньяху подтвердил позицию РФ по ядерной сделке с Ираном
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    Израиль частично закрыл свое воздушное пространство из-за опасения обстрелов

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    Израиль частично закрыл свое воздушное пространство из-за опасения обстрелов

    Тель-Авив, 30 апреля. Израиль без предупреждения закрыл воздушное пространство на севере страны из-за опасения обстрелов Ираном и сателлитами из Ливана и Сирии. По предварительным данным, в Тель-Авиве были вынуждены пойти на эту меру из-за опасений по поводу ответных ракетных атак.

    Официального подтверждения этой информации нет.

    Напомним, сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил власти Ирана в том, что они скрывают архивы по ядерному оружию. По его словам, «ядерная сделка с Ираном основана на лжи и обмане Ирана».

    Ранее в израильской армии отказались комментировать ночные удары по сирийским военным объектам и информацию о том, что Тель-Авив мог быть к ним причастен. Известно, что армия этой страны неоднократно бомбила объекты на сирийской территории, объясняя это якобы «стремлением не допустить современного оружия в руки враждебных элементов».

     

    Автор: Тимур Румянцев
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