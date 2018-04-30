Сирия новости 30 апреля 22.30: ИГ убило четырех бойцов SDF в Дейр-эз-Зоре, жители северного Хомса переходят на подконтрольные САА территории

Сирия, 30 апреля. Четыре бойца SDF было убито в результате атаки ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, жители северной части Хомса переходят на подконтрольные САА территории, окрестности Манбиджа патрулирует военная полиция Франции и США. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бьют по «Ан-Нусре» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ противостоят «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская свободная армия (ССА): арестовала семерых бойцов SDF в Африне.

Курды: потеряли четырех бойцов в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) арестовали семерых бойцов Демократических сил Сирии (SDF) в пригороде Африна. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyrianCoalition).

Еще один местный Twitter-канал (@MHJournalist) передает, что окрестности города Манбидж патрулирует военная полиция США и Франции. Ранее сообщалось, что в этот район прибыл военный конвой ВС США, состоящий из 10 автомобилей, трех грузовиков с ракетными установками и еще нескольких машин с навигационным оборудованием. Технику сопровождали военнослужащие из Соединенных Штатов.

Провинция Хомс

Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1), что мирные жители северной части провинции Хомс идут к контрольно-пропускному пункту Аль-Дар аль-Кабира, чтобы перейти на территории региона, подконтрольные Сирийской арабской армии (САА).

Информационное агентство Muraselon пишет, что на севере региона объявлен режим прекращения огня. Ожидается, что завтра начнутся переговоры между правительственными силами САР и радикалами «Тахрир аш-Шам» о мирном урегулировании конфликта на этой территории.

Провинция Дейр-эз-Зор

Опорные пункты Демократических сил Сирии (SDF) на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор подверглись атаке террористов «Исламского государства». По сведениям информационного агентства Almanar News, радикальные исламисты использовали беспилотник. В результате нападения погибло четыре бойца курдского ополчения. Напомним, проамериканская «демократическая армия» захватила ряд территорий провинции, однако не провела зачистку района от «спящих ячеек» ИГИЛ1, что дало террористам возможность восстановить силы и укрепить позиции недалеко от границы с Ираком.

Провинция Хама

ВКС РФ и ВВС Сирии наносят удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в северной части провинции Хама. Информационное агентство Muraselon пишет, что союзная авиация бьет по укрепрайонам радикальных исламистов недалеко от населенных пунктов Аз-Закият, Аль-Дамина, Брегит, Кафр Набуда и Аль-Назара.

Ранее сообщалось, что при поддержке ВКС РФ Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Аль-Латамины.

Ирак

На севере иракской столицы сдетонировало самодельное взрывное устройство, передает Iraqi News. По сведениям информационного агентства, в результате происшествия три мирных жителя Багдада получили ранения.

Недалеко от популярного рынка в провинции Дияла прогремел еще один взрыв. Инцидент унес жизнь гражданского.

На сирийско-иракской границе вновь произошел вооруженный конфликт между проправительственными отрядами «Хашд аш-Шааби» и террористами «Исламского государства». Iraqi News пишет, что в ходе перестрелки бойцы ополчения ликвидировали нескольких боевиков ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)