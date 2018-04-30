Дубль Смолова принес «Краснодару» победу над «Локомотивом»

Краснодар, 30 апреля. «Краснодар» на своем поле обыграл московский «Локомотив» в матче 28-го тура РФПЛ, не дав железнодорожникам досрочно победить в чемпионате России. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Матч состоялся на стадионе «ФК Краснодар». Игра судил арбитр Михаил Вилков.

Первый тайм завершился со счетом 0:0, продемонстрировав активную игру «Краснодара». Хозяева много времени провели в атаке, а под самый конец тайма Федор Смолов почти сумел реализовать удачный момент, получив передачу от Вамберто Вандерсона.

Второй тайм принес «Краснодару» сразу два очка: Смолов оформил дубль в течение двух минут. На 67-й минуте Смолов оформил пенальти, а на 68-й он вышел после перехвата один на один с вратарем и со второй попытки поразил ворота «Локомотива».

По итогам встречи, «Краснодар» набрал 50 очков и догнал петербургский «Зенит», расположенный на четвертом месте в турнирной таблице. «Локомотив» лидирует, имея в активе 57 очков, обгоняя московский «Спартак», занимающий второе место, на четыре очка.