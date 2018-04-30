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Порошенко поблагодарил США за поставку «долгожданного оружия»
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    Порошенко поблагодарил США за поставку «долгожданного оружия»

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    Порошенко поблагодарил США за поставку «долгожданного оружия»

    Киев, 30 апреля. В Государственном департаменте Соединенных Штатов подтвердили доставку на Украину противоракетных комплексов Javelin. Как стало известно, украинский президент Петр Порошенко поблагодарил США за поставку американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

    «Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию, — написал Порошенко на своей странице в Facebook, выразив благодарность президенту США за решение поставить комплексы. — И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности».

    Напомним, поставки американского оружия Киеву администрация США одобрила еще в минувшем году. В частности, Штаты пообещали Украине и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

    Автор: Тимур Румянцев
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