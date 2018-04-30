Сирия: две больницы в провинции Хомс выведены из строя после обстрелов

ООН, 30 апреля. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что в сирийской провинции Хомс две больницы были выведены из строя после обстрелов.

«Вчера местные источники заявили, что удары вывели из строя два госпиталя в районах Эль-Заафаран и Эль-Растан», — сказал он.

По его словам, в настоящее время продолжаются столкновения в нескольких областях на севере провинции Хомс. Бои уже привели к гибели и ранениям людей, а также атакам на гражданскую инфраструктуру, отметил Дюжаррик.

Напомним, ранее сообщалось, что ВВС международной коалиции под командованием США вновь нанесли удары по опорным пунктам проправительственных сил Сирии на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Как заявил в понедельник президент САР Башар Асад, успехи Сирии в борьбе с терроризмом и марионетками ряда государств вынуждают противников Дамаска переходить к прямой агрессии.