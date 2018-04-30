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Сирия: две больницы в провинции Хомс выведены из строя после обстрелов
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    Сирия: две больницы в провинции Хомс выведены из строя после обстрелов

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    Сирия: две больницы в провинции Хомс выведены из строя после обстрелов

    ООН, 30 апреля. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что в сирийской провинции Хомс две больницы были выведены из строя после обстрелов.

    «Вчера местные источники заявили, что удары вывели из строя два госпиталя в районах Эль-Заафаран и Эль-Растан», — сказал он.

    По его словам, в настоящее время продолжаются столкновения в нескольких областях на севере провинции Хомс. Бои уже привели к гибели и ранениям людей, а также атакам на гражданскую инфраструктуру, отметил Дюжаррик.

    Напомним, ранее сообщалось, что ВВС международной коалиции под командованием США вновь нанесли удары по опорным пунктам проправительственных сил Сирии на востоке провинции Дейр-эз-Зор. 

    Как заявил в понедельник президент САР Башар Асад, успехи Сирии в борьбе с терроризмом и марионетками ряда государств вынуждают противников Дамаска переходить к прямой агрессии.

    Автор: Тимур Румянцев
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