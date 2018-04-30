Нетаньяху обвинил Иран в сокрытии архивов по разработке ядерного оружия

Тель-Авив, 30 апреля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении обвинил власти Ирана в том, что они скрывают архивы по ядерному оружию.

«В 2017 году Иран спрятал свои архивы по разработке ядерного оружия, — отметил Нетаньяху. — Иран лжет, что у него никогда не было программы по созданию ядерного оружия».

По словам главы кабмина, «ядерная сделка с Ираном основана на лжи и обмане Ирана».

Отметим, что израильский премьер с самого начала называл ядерную сделку ошибкой. Он полагал, что таким образом Тегеран получит больше влияния на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в понедельник по телефону обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном.

28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что сделка — это первый, но недостаточный шаг в ядерной программе Ирана.