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Российские деньги легко уйдут из британских офшоров
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    Российские деньги легко уйдут из британских офшоров

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    Российские деньги легко уйдут из британских офшоров

    Москва, 30 апреля. На счетах офшорных компаний, зарегистрированных в британских заморских территориях, российские граждане держат в совокупности средств на 34 млрд фунтов (47 млрд долларов), приводят британские газеты данные неправительственной организации Global Witness. Большая часть этих средств — 30 млрд фунтов — находятся в компаниях на Британских Виргинских островах.

    Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием о возможных последствиях оглашения этой информации к адвокату адвокатского бюро Amond & Smith Михаилу Зимянину, специализирующемуся на офшорном законодательстве.

    «Крупный бизнес вообще вряд ли куда двинется, потому что офшоры, которые владеют, например, «Русалом», и так хорошо всем известны. Опасаются публичности мелкие бизнесмены. Именно они и покинут в итоге британскую юрисдикцию», — объяснил адвокат.

    Тем более что требования раскрывать конечных бенефициаров не является сюрпризом. В самой Великобритании эта информация стала публичной еще два года назад. А Британские Виргинские острова собирают такие данные с прошлого года, но до сих пор они не публиковалась.

    Даже сама сумма якобы принадлежащих россиянам 30 млрд фунтов на счетах в офшорах вызывает большие сомнения.

    «Не понятно, как частная компания может вообще посчитать объем средств в офшорах. Деньги находятся в банках по всему миру, хотя компании и расположены в британской юрисдикции», — удивляется Зимянин.

    Если закон об опубликовании конечных бенефициаров офшоров будет принят парламентом Великобритании, деньги сразу уйдут из британских офшоров, возможно вместе с самими российскими бенефициарами.

    «Наверняка будет предоставлено время, чтобы владельцы компаний могли уйти. Продать акции офшора можно за один день. Более того, вы можете передать акции задним числом, поставив нужную дату в распоряжении и потом зарегистрировав его в регистрационной палате», — объясняет адвокат.

    Альтернативных юрисдикций в мире достаточно. Так, инвестиционные фонды с Каймановых островов могут перебазироваться в Люксембург и на Кипр. А офшоры из Британских Виргинских островов — на Белиз, Сент-Китс и Невис или Сейшельские острова.

    Напомним, на следующей неделе британский парламент собирается раскрыть информацию о фактических владельцах активов, размещенных в офшорах, находящихся под юрисдикцией этой страны, — Ангилье, Бермудах, Британских Виргинских островах, Гернси, Гибралтаре, Джерси, Каймановых островах, острове Мэн, Терксе и Кайкосе. Инициатива может затронуть интересы российского бизнеса, использующего счета в юрисдикции Соединенного Королевства.

    Автор: Павел Арабов
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