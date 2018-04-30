Трамп пообещал работать над проблемой убийства христиан в Нигерии

Вашингтон, 30 апреля. Американский президент Дональд Трамп пообещал вести работу над проблемой гибели христиан от рук экстремистов в Нигерии.

Соответствующее заявление прозвучало на встрече с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари.

«У нас есть очень серьезные проблемы с христианами, которых убивают в Нигерии, — отметил американский лидер. — Мы будем работать над этой проблемой очень серьезно, потому что мы не позволим подобному происходить».

Отметим, что в Нигерии христиане страдают не только от действий экстремистов из группировки «Боко Харам» и пастухов Фулани, но также от оккультных групп. Так, одна из них — группа Баду — проводит последовательные ритуальные убийства, основанные на методах основателя по имени Баду.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в Северной Корее происходит «много хороших вещей» и заверил, что Соединенный Штаты не «играет в игры» с КНДР.