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Родченков подал иск против Прохорова
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    Родченков подал иск против Прохорова

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    Родченков подал иск против Прохорова

    Москва, 30 апреля. Экс-глава московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков подал иск против бизнесмена Михаила Прохорова. Соответствующую информацию приводит портал Insidethegames со ссылкой на заявление адвоката Родченкова Джима Уолдена.

    В феврале российские биатлонистки Яна Романова, Ольга Вилухина и Ольга Зайцева подали в суд Нью-Йорка иск против Родченкова за клевету. Именно Прохоров профинансировал подачу этих исков.

    Как отметил Уолден, «жертва становится охотником» после подачи иска. По его словам, иск информатора WADA — убедительное свидетельство безосновательности финансируемого Прохоровым иска против Родченкова.

    «Подавая свой иск, спортсменки и Прохоров не учли законы штата Нью-Йорк, которые защищают Родченкова от попыток использовать суды для возмездия и запугивания», — сказал адвокат.

    Родченков подал иск против Прохорова

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об отказе Григория Родченкова от обвинений в допинге в адрес россиян.

    Автор: Тимур Румянцев
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