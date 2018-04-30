Родченков подал иск против Прохорова

Москва, 30 апреля. Экс-глава московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков подал иск против бизнесмена Михаила Прохорова. Соответствующую информацию приводит портал Insidethegames со ссылкой на заявление адвоката Родченкова Джима Уолдена.

В феврале российские биатлонистки Яна Романова, Ольга Вилухина и Ольга Зайцева подали в суд Нью-Йорка иск против Родченкова за клевету. Именно Прохоров профинансировал подачу этих исков.

Как отметил Уолден, «жертва становится охотником» после подачи иска. По его словам, иск информатора WADA — убедительное свидетельство безосновательности финансируемого Прохоровым иска против Родченкова.

«Подавая свой иск, спортсменки и Прохоров не учли законы штата Нью-Йорк, которые защищают Родченкова от попыток использовать суды для возмездия и запугивания», — сказал адвокат.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об отказе Григория Родченкова от обвинений в допинге в адрес россиян.