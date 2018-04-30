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США и Иордания выступили за борьбу с присутствием Ирана в Сирии
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    США и Иордания выступили за борьбу с присутствием Ирана в Сирии

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    США и Иордания выступили за борьбу с присутствием Ирана в Сирии

    Вашингтон, 30 апреля. Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео провел встречу с главой МИД Иордании Айманом Сафади. Как информирует пресс-служба госдепартамента, стороны обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке.

    В сообщении госдепартамента отмечается, что Помпео и Сафади «согласились с острой необходимостью противостоять дестабилизирующему присутствию Ирана и его злонамеренным действиям в Сирии и регионе».

    Кроме того, «в ходе своей встречи лидеры вновь подтвердили свою приверженность совместной работе по поддержке политического процесса, направленного на прекращение конфликта в Сирии».

    Напомним, несколько дней назад сообщалось, что Российская Фдерация, Иран и Турция выступили против попыток территориального раздела Сирии под предлогом борьбы с терроризмом

     

    Автор: Тимур Румянцев
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