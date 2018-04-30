Коалиция США объявила о завершении крупных операций против ИГ в Ираке

Вашингтон, 30 апреля. Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами по борьбе с ИГ1 сообщила о завершении крупных боевых операций против боевиков в Ираке.

Как говорится в сообщении коалиции, «штаб командования совместными наземными силами прекратил сегодня свою работу в Багдаде, символизируя конец крупных боевых операций против ИГ в Ираке и изменение состава и задач коалиции».

Кроме того, в заявлении также отмечается, что в настоящее время коалиция сосредоточится на развитии и подготовке «самодостаточных возможностей Ирака в области безопасности».

Напомним, ранее власти Ирака заявили о задержании в Мосуле влиятельного лидера ИГ.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.