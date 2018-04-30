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Коалиция США объявила о завершении крупных операций против ИГ в Ираке
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    Коалиция США объявила о завершении крупных операций против ИГ в Ираке

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    Коалиция США объявила о завершении крупных операций против ИГ в Ираке

    Вашингтон, 30 апреля. Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами по борьбе с ИГ1 сообщила о завершении крупных боевых операций против боевиков в Ираке.

    Как говорится в сообщении коалиции, «штаб командования совместными наземными силами прекратил сегодня свою работу в Багдаде, символизируя конец крупных боевых операций против ИГ в Ираке и изменение состава и задач коалиции».

    Кроме того, в заявлении также отмечается, что в настоящее время коалиция сосредоточится на развитии и подготовке «самодостаточных возможностей Ирака в области безопасности».

    Напомним, ранее власти Ирака заявили о задержании в Мосуле влиятельного лидера ИГ.

    «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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