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В Киеве сомневаются, что миротворцы ООН появятся в Донбассе до конца года
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    В Киеве сомневаются, что миротворцы ООН появятся в Донбассе до конца года

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    В Киеве сомневаются, что миротворцы ООН появятся в Донбассе до конца года

    Киев, 30 апреля. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных Украины Георгий Тука сомневается, что миротворческая миссия ООН появится в Донбассе до конца 2018 года.

    «Я не думаю, что до конца этого года миротворцы появятся в Донбассе. Но рано или поздно это произойдет», — сказал Тука в интервью УНН.

    Киев добивается введения в Донбасс миротворческого контингента ООН с расширенным мандатом. Президент РФ Владимир Путин заявил ранее, что поддерживает отправку миротворцев на Украину, но только для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. 

    Автор: Ирина Селезнева
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