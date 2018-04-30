В Киеве сомневаются, что миротворцы ООН появятся в Донбассе до конца года

Киев, 30 апреля. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных Украины Георгий Тука сомневается, что миротворческая миссия ООН появится в Донбассе до конца 2018 года.

«Я не думаю, что до конца этого года миротворцы появятся в Донбассе. Но рано или поздно это произойдет», — сказал Тука в интервью УНН.

Киев добивается введения в Донбасс миротворческого контингента ООН с расширенным мандатом. Президент РФ Владимир Путин заявил ранее, что поддерживает отправку миротворцев на Украину, но только для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ.