«Мы их доставили»: в Госдепе подтвердили поставки Киеву ракетных комплексов Javelin

Вашингтон, 30 апреля. Госдеп США подтвердил данные о поставках противотанковых ракетных комплексов Javelin на Украину. Ранее о том, что Javelin доставлены на Украину сообщили ряд СМИ.

«Мы их доставили», — заявил официальный представитель госдепартамента в комментарии агентству РИА Новости. Однако ничего больше он не сообщил.

Напомним, поставки американского оружия Киеву администрация США одобрила еще в минувшем году. В частности, Штаты пообещали Украине и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Киевские власти просили об этом и раньше, однако администрация предыдущего лидера страны Барака Обамы от поставок отказывалась.

Просьбы Украины предоставить ей вооружение в рамках военной помощи ранее комментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эти поставки могут повредить процессу мирного урегулирования конфликта в Донбассе и реализации Минских соглашений, а замглавы МИД РФ Григорий Карасин сообщал, что российская сторона обеспокоена планами США усилить украинскую армию летальным вооружением.