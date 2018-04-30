Меню
Украина
Двадцать человек госпитализировали с отравлением после свадьбы в Одесской области
Весь мир
Журналиста BBC застрелили в Афганистане
Следующая новость
Загрузка...

    Двадцать человек госпитализировали с отравлением после свадьбы в Одесской области

    166

    Двадцать человек госпитализировали с отравлением после свадьбы в Одесской области

    Одесса, 30 апреля. Двадцать человек были госпитализированы в больницу с пищевым отравлением после празднования свадьбы в Одесской области, сообщили в областном управлении Госпродпотребслужбы Украины.

    Накануне в Одесской области произошло массовое отравление. В больницу доставлены 20 человек, а том числе пятилетний ребенок. Медики диагностировали пищевое отравление средней степени тяжести.

    Как отмечает украинского ведомство, пострадавшие ели на свадьбе в кафе в населенном пункте Нерубайское, а также торт домашней выпечки. Им оказана необходимая помощь.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.