Двадцать человек госпитализировали с отравлением после свадьбы в Одесской области

Одесса, 30 апреля. Двадцать человек были госпитализированы в больницу с пищевым отравлением после празднования свадьбы в Одесской области, сообщили в областном управлении Госпродпотребслужбы Украины.

Накануне в Одесской области произошло массовое отравление. В больницу доставлены 20 человек, а том числе пятилетний ребенок. Медики диагностировали пищевое отравление средней степени тяжести.

Как отмечает украинского ведомство, пострадавшие ели на свадьбе в кафе в населенном пункте Нерубайское, а также торт домашней выпечки. Им оказана необходимая помощь.