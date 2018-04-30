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Охранники Тимати устроили потасовку при посадке в самолет Москва — Алматы
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    Охранники Тимати устроили потасовку при посадке в самолет Москва — Алматы

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    Охранники Тимати устроили потасовку при посадке в самолет Москва — Алматы

    Москва, 30 апреля. Пассажир рейса Москва — Алматы и охранники рэпера Тимати устроили потасовку при посадке в самолет. Мужчину, проявившего излишний интерес к музыканту, успокоили силой.

    Как сообщил источник ФАН, инцидент произошел в автобусе, доставлявшем пассажиров к борту воздушного судна. В Казахстан самолет «Аэрофлота» вылетел из Москвы в понедельник в 08.40 мск.

    Очевидно два охранника Тимати посчитали, что пассажир проявляет излишнее рвение, и прижали его к стенке, после чего произошла небольшая потасовка.

    Автор: Алексей Громов
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