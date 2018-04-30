Много говорит и ничего не решает: эксперт уличил Макрона в попытке пиара за счет Путина

Видео из самолета перед вылетом в Австралию разместил на своей странице в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон. На записи запечатлен звонок Владимиру Путину по поводу иранского досье.

«Провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы еще раз оценить ситуацию. Иран не должен владеть ядерным оружием. От этого зависит стабильность в регионе и международная безопасность. Мы работаем над этим так же, как мы должны работать над установлением справедливого мира в Сирии», — написал Макрон на французском и английском языках.

En ligne avec Vladimir Poutine, pour un nouveau point ensemble. L'Iran ne doit jamais possder l'arme nuclaire. La stabilit de la rgion et la scurit internationale en dpendent. Nous y travaillons, comme nous devons aussi uvrer pour une paix juste en Syrie. pic.twitter.com/3LJms46XIx — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 30 апреля 2018 г.

Как считает политолог международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, таким образом французский президент пиарится и набивает себе цену, пытаясь показать всему миру, что он может разговаривать с Путиным на равных.

«Для Макрона такое общение с Путиным — элемент пиара. Он пытается убедить всех, что он ровня нашему президенту. Однако это не так. Макрон много говорит и ничего не решает. А значит, такие контакты нам не интересны. Что касается иранского вопроса, то Тегеран подписывал соглашение о нераспространении ядерного оружия. Все это проводилось под международным контролем. Россия способствует тому, чтобы это соглашение выполнялось. Однако Запад тоже подписывал этот документ и тоже должен ему следовать, а не кричать, что что-то им там не нравится. Если соглашение есть — будьте добры берите ответственность. И если власти западных стран говорят, что они хотят в одностороннем порядке расширить и углубить документ, это неправильно. Тем более что нет оснований полагать, что Иран не исполняет соглашение».

По мнению французского президента, расширить соглашение все же стоит. Он заявил, что необходим документ, который затрагивал бы не только ядерную программу Тегерана, но и баллистическую, а также стабилизацию ситуации в регионе в целом.

Ранее о том, что между Путиным и Макроном состоялся телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля. Согласно полученной информации, французский президент сообщил своему российскому коллеге итоги своего визита в Соединенные Штаты. Главной темой разговора стала ситуация вокруг Совместного плана действий по иранской ядерной программе.