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Много говорит и ничего не решает: эксперт уличил Макрона в попытке пиара за счет Путина
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    Много говорит и ничего не решает: эксперт уличил Макрона в попытке пиара за счет Путина

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    Макрон пиарится: эксперт пояснил, почему данный формат отношений с Францией России не интересен

    Видео из самолета перед вылетом в Австралию разместил на своей странице в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон. На записи запечатлен звонок Владимиру Путину по поводу иранского досье.

    «Провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы еще раз оценить ситуацию. Иран не должен владеть ядерным оружием. От этого зависит стабильность в регионе и международная безопасность. Мы работаем над этим так же, как мы должны работать над установлением справедливого мира в Сирии»,  — написал Макрон на французском и английском языках.

    Как считает политолог международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, таким образом французский президент пиарится и набивает себе цену, пытаясь показать всему миру, что он может разговаривать с Путиным на равных.

    «Для Макрона такое общение с Путиным — элемент пиара. Он пытается убедить всех, что он ровня нашему президенту. Однако это не так. Макрон много говорит и ничего не решает. А значит, такие контакты нам не интересны. Что касается иранского вопроса, то Тегеран подписывал соглашение о нераспространении ядерного оружия. Все это проводилось под международным контролем. Россия способствует тому, чтобы это соглашение выполнялось. Однако Запад тоже подписывал этот документ и тоже должен ему следовать, а не кричать, что что-то им там не нравится. Если соглашение есть — будьте добры берите ответственность. И если власти западных стран говорят, что они хотят в одностороннем порядке расширить и углубить документ, это неправильно. Тем более что нет оснований полагать, что Иран не исполняет соглашение».

    Макрон пиарится: эксперт пояснил, почему данный формат отношений с Францией России не интересен

    По мнению французского президента, расширить соглашение все же стоит. Он заявил, что необходим документ, который затрагивал бы не только ядерную программу Тегерана, но и баллистическую, а также стабилизацию ситуации в регионе в целом.

    Ранее о том, что между Путиным и Макроном состоялся телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля. Согласно полученной информации, французский президент сообщил своему российскому коллеге итоги своего визита в Соединенные Штаты. Главной темой разговора стала ситуация вокруг Совместного плана действий по иранской ядерной программе.

    Автор: Алина Чемерис
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