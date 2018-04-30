Меню
Новороссия
В ДНР сомневаются, что смена формата операции в Донбассе приведет к изменениям
Весь мир
Журналиста BBC застрелили в Афганистане
Следующая новость
Загрузка...

    В ДНР сомневаются, что смена формата операции в Донбассе приведет к изменениям

    572

    В ДНР сомневаются, что смена формата операции в Донбассе приведет к изменениям

    Донецк, 30 апреля. Смена Киевом формата операции в Донбассе кардинально не изменит ситуацию на линии соприкосновения. Такое мнение выразил полпред Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе Денис Пушилин.

    Как говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой, «сомневаюсь, что ситуация на линии соприкосновения кардинально изменится только из-за того, что теперь против жителей республик со стороны Украины будет проводиться не так называемая «антитеррористическая», а войсковая операция объединенных сил».

    По мнению полпреда, законом о реинтеграции Донбасса Порошенко стремился получить больше власти, а Киев «стремился легализовать свои преступления – применение ВСУ против мирного населения».

    Напомним, ранее украинский президент Петр Порошенко сообщил, что так называемая антитеррористическая операция (АТО) в Донбассе 30 апреля сменится Операцией объединенных сил (ООС), руководить операцией вместо Службы безопасности Украины будут военные, она может сопровождаться «точечными антитеррористическими операциями».

     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.