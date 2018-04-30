В ДНР сомневаются, что смена формата операции в Донбассе приведет к изменениям

Донецк, 30 апреля. Смена Киевом формата операции в Донбассе кардинально не изменит ситуацию на линии соприкосновения. Такое мнение выразил полпред Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе Денис Пушилин.

Как говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой, «сомневаюсь, что ситуация на линии соприкосновения кардинально изменится только из-за того, что теперь против жителей республик со стороны Украины будет проводиться не так называемая «антитеррористическая», а войсковая операция объединенных сил».

По мнению полпреда, законом о реинтеграции Донбасса Порошенко стремился получить больше власти, а Киев «стремился легализовать свои преступления – применение ВСУ против мирного населения».

Напомним, ранее украинский президент Петр Порошенко сообщил, что так называемая антитеррористическая операция (АТО) в Донбассе 30 апреля сменится Операцией объединенных сил (ООС), руководить операцией вместо Службы безопасности Украины будут военные, она может сопровождаться «точечными антитеррористическими операциями».