Выборы премьера Армении будут освещать более ста журналистов крупнейших мировых СМИ

Ереван, 30 апреля. Освещать выборы премьера Армении намерены более ста журналистов из крупнейших мировых СМИ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сегодня пресс-секретарь армянского МИД Тигран Балаян.

По его словам, сотрудники СМИ уже аккредитовались в министерстве иностранных дел Армении для освещения избрания премьера страны. Этот вопрос парламент Армении рассмотрит 1 мая.

Напомним, единственным кандидатом на этот пост стал Никол Пашинян, возглавляющий фракцию "Елк" (Исход). Для избрания ему требуется заручиться 53 голосами из 105.

Таким образом, за него должны проголосовать не только фракции «Елк», блок «Царукян» и «Дашнакцутюн», но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении.