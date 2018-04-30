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Звезду сериала «Твин Пикс» нашли мертвой в своем особняке
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    Звезду сериала «Твин Пикс» нашли мертвой в своем особняке

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    Звезду сериала «Твин Пикс» нашли мертвой в своем особняке

    Вашингтон, 30 апреля. Звезда американского сериала «Твин Пикс» Памела Гидли скончалась на 53-м году жизни. Тело актрисы нашли в ее особняке в Нью-Гэмпшире. 

    Причина смерти Памелы Гидли не называется. Известно, что в детстве Памела была моделью и ее называли самой красивой девочкой в мире по версии агентства Wilhelmina. Настоящую славу ей принесла роль Терезы Бэнкс — несовершеннолетней проститутки из сериала «Твин Пикс: Сквозь огонь». Затем в карьере актрисы появилось много ролей в детективных фильмах. 

    Автор: Ирина Селезнева
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