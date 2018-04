Звезду сериала «Твин Пикс» нашли мертвой в своем особняке

Вашингтон, 30 апреля. Звезда американского сериала «Твин Пикс» Памела Гидли скончалась на 53-м году жизни. Тело актрисы нашли в ее особняке в Нью-Гэмпшире.

Причина смерти Памелы Гидли не называется. Известно, что в детстве Памела была моделью и ее называли самой красивой девочкой в мире по версии агентства Wilhelmina. Настоящую славу ей принесла роль Терезы Бэнкс — несовершеннолетней проститутки из сериала «Твин Пикс: Сквозь огонь». Затем в карьере актрисы появилось много ролей в детективных фильмах.

Pamela Gidley, actress in 'Twin Peaks: Fire Walk With Me,' dies at 52 https://t.co/aQ8ldaENHI pic.twitter.com/6rcUn2eJ3p