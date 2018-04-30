Действия Трампа приведут к росту евроскептицизма, и это выгодно РФ — эксперт

Москва, 30 апреля. Возможная отмена президентом США Дональдом Трампом торговых льгот для стали и алюминия из Евросоюза выглядит нелогично и спровоцирует рост евроскептицизма, однако соответствует его предвыборным обещаниям. Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей заявил главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид Савин.

«В Трампе сейчас воплощены две фигуры — политик и предприниматель, — полагает он. — Очевидно, что между ними нет консенсуса, что приводит к шизофреническим решениям. Например, к отмене соглашения Транстихоокеанского партнерства, а затем к заявлению, что его нужно восстановить. С позиции предвыборных обещаний Трамп поступает логично — нужно защищать рынок США любыми протекционистскими мерами. Но с точки зрения внешней политики и предыдущей стратегии, выпад против стран ЕС выглядит явно нелогичным. Впрочем, до выборов Трамп обещал снизить различные виды помощи ЕС, особенно военно-политическую, сказав, что они должны позаботиться о себе сами».

По мнению Савина, если такие тенденции будут продолжаться и далее, это будет выгодно России.

«Не только евроскептицизм внутри ЕС будет расти, но и ориентированные на США политики после разочарования действиями Белого дома станут занимать более прагматичную позицию», — уверен эксперт.

Напомним, что речь идет о возможном начале настоящей торговой войны между США и ЕС. Итоги визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель и французского президента Эммануэля Макрона в Вашингтон успеха не имели. Трамп по-прежнему планирует воспользоваться окончанием срока действия соглашения о торговых льготах для алюминия из Европы.