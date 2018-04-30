Иран заблокировал мессенджер Telegram

Тегеран, 30 апреля. Судебные органы Ирана решили заблокировать мессенджер Telegram, передает IRIB, ссылаясь на заявление суда.

В Иране приняли решение о блокировке Telegram в связи с неоднократными жалобами местных жителей. Отмечается, что многие чиновники ИРИ отказываются от использования мессенджера и переходят на национальное ПО.

В России 9 апреля было принято решение о блокировке в связи с отказом администрации приложения передач спецслужбам ключи шифрования, необходимые для обеспечения безопасности.