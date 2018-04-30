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Иран заблокировал мессенджер Telegram
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    Иран заблокировал мессенджер Telegram

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    Иран заблокировал мессенджер Telegram

    Тегеран, 30 апреля. Судебные органы Ирана решили заблокировать мессенджер Telegram, передает IRIB, ссылаясь на заявление суда.

    В Иране приняли решение о блокировке Telegram в связи с неоднократными жалобами местных жителей. Отмечается, что многие чиновники ИРИ отказываются от использования мессенджера и переходят на национальное ПО. 

    В России 9 апреля было принято решение о блокировке в связи с отказом администрации приложения передач спецслужбам ключи шифрования, необходимые для обеспечения безопасности.

    Автор: Ирина Селезнева
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