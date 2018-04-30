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Американский ветеран в 96 лет получил диплом университета
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    Американский ветеран в 96 лет получил диплом университета

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    Американский ветеран в 96 лет получил диплом университета

    Москва, 30 апреля. 96-летнему жителю американского города Толедо выдали диплом университета, которые он бросил 68 лет назад. 

    По информации СМИ, вернувшись с фронта сразу после окончания Второй мировой войны Боб Баргер сразу начал обучение. Впоследствии из-за семьи и работы он перестал посещать занятия.

    Как пишет газета Stars and Stripes, спустя почти 70 лет ветеран осознал, что прошел достаточно курсов для получения диплома. Выяснилось, что курсы, пройденные Баргером, позволяют ему получить диплом учебного заведения. Мужчина признался, что даже не подозревал, что может быть так счастлив. Таким образом, долгожитель стал самым пожилым выпускником университета Толедо за всю его историю

    Баргер намерен отметить достижение как настоящий студент и уже закупил для этого крепкий алкоголь.

    Автор: Тимур Румянцев
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