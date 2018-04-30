Главные новости 30 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 30 апреля.

Киевская военная операция в Донбассе с 30 апреля становится операцией объединенных сил (ООС), она будет проходить в новом формате, усиливающем роль Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Укрепить ВСУ настолько…»: Порошенко сменил формат украинской операции в Донбассе.

Военные объекты сирийских правительственных войск в городах Алеппо и Хама Сирийской Арабской Республики подверглись ракетной атаке. Сирия: военные объекты САА подверглись ракетной атаке — SANA.

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что Таллин намерен выстраивать отношения с Москвой, исходя из позиции силы. Глава МИД Эстонии: Таллин будет выстраивать отношения с Москвой исходя из позиции силы.

Советские железные дороги в Прибалтике оказались препятствием для НАТО. К такому выводу пришли эксперты американского Института современной войны, одного из подразделений Военной академии США в Вест-Пойнте. «Домой по шпалам побежите»: россияне ответили экспертам США, обнаружившим в Прибалтике проблему для войны с РФ.

Склады оружия сирийских правительственных войск в окрестностях городов Хама и Алеппо одноименных провинций Сирийской Арабской Республики могла атаковать авиация. Сирия: склады оружия САА в Алеппо могла атаковать авиация — СМИ.

В ходе операции в Ярмуке погиб генерал «Армии освобождения Палестины»; SDF арестовали 5 человек в Ракке; на курдские позиции между Хшамом и «Аль-Избой» были доставлены 2 ПТРК. Сирия новости 30 апреля 07.00: в ходе операции в Ярмуке погиб генерал «Армии освобождения Палестины»; SDF арестовали 5 человек в Ракке.

Пресс-служба украинской партии «Национальный корпус» сообщила, что неизвестные разбили памятник «Борцам за свободу Украины 1918-2018 годов», находящийся на острове Хортица в Запорожье. Неизвестные разбили памятник «борцам за свободу Украины» в Запорожье.