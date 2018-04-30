Названа дата начала эксперимента по введению курортного сбора в России

Москва, 30 апреля. Стало известно, когда в ряде регионов РФ начнут проводить эксперимент по введению курортного сбора. Об этом сообщила сегодня пресс-служба фракции «Единая Россия».

Сбор будет взиматься с совершеннолетних граждан, проживающих в гостиницах более 24 часов. По закону размер курортного сбора не может превышать 100 рублей. В этом году его размер ограничили 50 рублями. Конкретные ставки и льготы устанавливают региональные власти.

Как уточнили в пресс-службе, курортный сбор на территории некоторых регионов России в тестовом режиме начнут взимать уже завтра, 1 мая. Представители фракции уточнили, что эксперимент продлиться с 1 мая по 31 декабря 2022 года, при этом перечень конкретных районов региона, в которых будет взиматься курортный сбор, сроки проведения эксперимента и величина курортного сбора для каждого региона будут определены местными властями.

По мнению председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, Сергея Кривоносова, за этот период можно будет оценить, насколько данная мера эффективна.

Ранее стало известно, что в число четырех пилотных регионов попали Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края.