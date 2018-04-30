Спасатели не прекратят поиски пропавшего в тувинской шахте горняка в ночное время





Новосибирск, 30 апреля. МЧС не будет прекращать поиски горняка, пропавшего после обрушения шахты в Туве. Операция продолжится и в ночное время, заявили сегодня представители регионального управления ведомства.

«Работы прекращаться ночью не будут. Те спасатели, которые дополнительно были отправлены из Черногорска, прибыли, смену усилили. Сейчас на месте работают около 50 спасателей», — уточнил собеседник агентства ТАСС.

Как сообщалось ранее, обрушение на шахте «УК Межегейуголь» произошло в понедельник, 30 апреля. В момент ЧП в шахте находились 80 человек, на поверхность были выведены 79 из них, однако мастер участка числится пропавшим без вести. По факту обрушения начата доследственная проверка.