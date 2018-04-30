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30 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | МЧС: половина ТЦ в России нарушает пожарную безопасность
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    30 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | МЧС: половина ТЦ в России нарушает пожарную безопасность

    МЧС выявило нарушения противопожарной безопасности в каждом втором ТЦ в России. Лидер оппозиции Никол Пашинян стал единственным кандидатом в премьер-министры Армении. На Украине зафиксировали рекордное количество нарушений на местных выборах.
    19:08 30 Апреля 2018
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    МЧС выявило нарушения противопожарной безопасности в каждом втором ТЦ России

    30 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | МЧС: половина ТЦ в России нарушает пожарную безопасность

    В ходе совместной проверки МЧС и прокуратуры нарушения требований противопожарной безопасности были выявлены в каждом втором российском торговом центре. При этом глава МЧС Владимир Пучков отметил, что большинство проверенных зданий были изначально построены с явными нарушениями. Пучков добавил, что с 1 мая в российских торговых центрах начнутся учения персонала и администрации, на которых они отработают действия при пожаре.

    Лидер оппозиции Никол Пашинян стал единственным кандидатом в премьер-министры Армении

    30 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | МЧС: половина ТЦ в России нарушает пожарную безопасность

    Лидер оппозиции Никол Пашинян стал единственным претендентом после того, как все фракции армянского парламента отказались выдвигать кандидатов на пост премьер-министра республики. Вопрос об избрании главы правительства Армении будет рассмотрен 1 мая. Как заявил Пашинян в ходе встречи с фракцией правящей Республиканской партии, он хочет создать «правительство согласия».
    «Состав правительства будет сформирован исходя из картины завтрашнего голосования на основе политических консультаций», — отметил оппозиционный политик. 

    Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

    30 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | МЧС: половина ТЦ в России нарушает пожарную безопасность

    Президент России Владимир Путин сегодня, 30 апреля, по телефону обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном. Разговор состоялся по инициативе французской стороны. В ходе беседы Макрон проинформировал российского лидера об итогах своего визита в США. Телефонный звонок глава Франции совершил, находясь на борту самолета, вылетающего в Австралию. Соответствующая видеозапись была выложена в Twitter Эммануэля Макрона.

    На Украине зафиксировали рекордное количество нарушений на местных выборах

    30 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | МЧС: половина ТЦ в России нарушает пожарную безопасность

    Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель назвал местные выборы в 40 объединенных территориальных общинах страны самой грязной кампанией за всю историю их проведения с октября 2015 года.
    «Политические партии и кандидаты установили рекорд, как по количеству, так и по масштабам подкупа избирателей», — отметил Кошель.
    По его словам, информация о 25 фактах подкупа поступила к наблюдателям Комитета. Он пояснил, что три «скупщика» голосов были пойманы с поличным в день голосования, правоохранители открыли уголовные производства в пяти областях.
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