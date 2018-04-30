Пытаются воевать с историей: в Совфеде осудили разрушение памятника Ватутину на Украине

Памятник Герою Советского Союза Николаю Ватутину уничтожили неизвестные в украинском поселке Каменка. Об этом сообщается в публикации газеты «Страна». Издание ссылается на ультраправую организацию «Рассвет».

Информацию националисты опубликовали на странице в Facebook с подписью «Ватутин напился и убежал».

Как отмечает в интервью Федеральному агентству новостей член Совета Федерации, председатель русской общины Крыма Сергей Цеков, вандализм на Украине давно стал государственным, и даже если преступники, осквернившие память героя, известны, их местная полиция искать не будет.

«Вандализм на Украине стал государственным еще в 2014 году, — говорит сенатор. — Памятники там сносят повсеместно. Правда, если сначала это была так называемая «декоммунизация», и доставалось только монументам с изображениями лидеров Компартии СССР, то потом руки хулиганов дошли и до героев Великой Отечественной войны. Все это перешло в плоскость русофобии. Более того, украинские власти утверждают, что никакой Великой Отечественной войны у них не было — только вторая мировая. И теперь они разрушают памятники в первую очередь командующим фронтами и армиями. Насколько я понимаю, уже известно, кто надругался над мемориалом Ватутину. Но никто искать их не будет. Это факт».

Также Цеков выразил уверенность, что общественность и российский МИД осудят действия украинских вандалов.

«Сейчас положение на Украине тяжелейшее. И в политической, и в экономической сферах. Реакция на действия вандалов, я считаю, должна последовать. Я как председатель русской общины Крыма заявляю: мы осуждаем этот поступок и считаем «войну с памятниками» недопустимой. Потому что они пытаются воевать с нашей историей, с нашим прошлым. А история отечественная у России и Украины одна. Они могут уничтожать мемориалы, но память о героях останется навсегда. Особенно о тех, кто освобождал страну от нацистов. А Ватутин, кстати, освобождал Украину. Режим Киева — не вечный. Пять — десять лет, и его не будет. А память сохранится. Они ничего не смогут сделать».

Памятники генералу Ватутину на территории Украины вандалы разрушали не раз. Более того, националисты не раз оскверняли могилу героя. В прошлом году горсовет Киева даже предложил семье Ватутина перезахоронить его прах.

Страну, в которой его теперь считают чужим, Николай Ватутин освободил в 1943 году. Тогда генерал командовал 1-м Украинским фронтом и блестяще провел киевскую наступательную операцию. Погиб генерал от рук все тех же националистов. Бойцы УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в России) в феврале 1944 года из засады расстреляли его автомобиль.