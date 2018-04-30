Сирия: ФАН публикует видео из Аль-Кадама, который вчера полностью перешел под контроль САА

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) снял видео в районе Аль-Кадам, который днем ранее полностью перешел под контроль сирийских правительственных войск.

Напомним, 19 апреля, после отказа террористов сложить оружие и покинуть занимаемую ими территорию на юге Дамаска — Аль-Кадам, Хаджар аль-Асвад и район лагеря для беженцев Ярмук, сирийские правительственные войска совместно с рядом палестинских группировок приступили к операции по зачистки данных территорий. После массированных артиллерийских и авиационных ударов по позициям террористов проправительственным силам в ходе ожесточенных боев удалось продвинуться вглубь кольца окружения на юге анклава, после чего началось активное наступление сразу по нескольким направлениям. В ночь с 28-го на 29-го апреля сирийской армии удалось прорвать оборону «Исламского государства»1 на западе анклава, что вынудило боевиков бросить свои позиции в кварталах Аль-Асали и Аль-Джура и отступить в районы более плотной городской застройки, боями в которой славится ИГ1.

В Аль-Кадаме до начала сирийского конфликта располагалась индустриальная зона, на территории которой было большое количество мастерских и промышленных предприятий, чем все годы присутствия пользовались вооруженные группировки. Здесь боевики делали оборонительные заграждения и занимались оборудованием «джихад-мобилей». Сегодня хозяева мастерских впервые с момента захвата террористами данного района смогли вернуться сюда и увидеть, что стало с местом, где они когда-то работали.

1 Организация запрещена на территории РФ.