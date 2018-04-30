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Американские ПТРК Javelin доставлены на Украину — СМИ
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    Американские ПТРК Javelin доставлены на Украину — СМИ

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    Американские ПТРК Javelin доставлены на Украину — СМИ

    Киев, 30 апреля. Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin доставлены на Украину, сообщил представитель Госдепартамента США. 

    «Они (ракетные комплексы Javelin) уже доставлены на Украину», — цитирует представителя госдепа украинское бюро «Радио Свобода» (СМИ внесены в реестр иноагентов в России).

    Администрация США одобрила ранее поставки Киеву оружия, в том числе ПРО «Джавелины». Украинский президент Петр Порошенко заявил, что ВСУ могут получить оружие в текущем году.

    В России неоднократно предостерегали от поставки вооружений на Украину, подчеркивая, что это может привести к ухудшению ситуации в Донбассе. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, поставки не будут способствовать выполнению украинской стороной минских соглашений.

    Автор: Ирина Селезнева
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