Американские ПТРК Javelin доставлены на Украину — СМИ

Киев, 30 апреля. Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin доставлены на Украину, сообщил представитель Госдепартамента США.

«Они (ракетные комплексы Javelin) уже доставлены на Украину», — цитирует представителя госдепа украинское бюро «Радио Свобода» (СМИ внесены в реестр иноагентов в России).

Администрация США одобрила ранее поставки Киеву оружия, в том числе ПРО «Джавелины». Украинский президент Петр Порошенко заявил, что ВСУ могут получить оружие в текущем году.

В России неоднократно предостерегали от поставки вооружений на Украину, подчеркивая, что это может привести к ухудшению ситуации в Донбассе. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, поставки не будут способствовать выполнению украинской стороной минских соглашений.