Сирия новости 30 апреля 19.30: ВВС международной коалиции атаковали союзников САА в Дейр-эз-Зоре, при взрыве в Идлибе пострадало два человека

Сирия, 30 апреля. ВВС международной коалиции снова нанесли удары по позициям проправительственных сил САР в Дейр-эз-Зоре, при взрыве в Идлибе пострадало два мирных жителя, боевики обстреляли Аль-Мушейрифу. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе, при поддержке ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

Международная коалиция: атаковала позиции САА в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Хомс

ВВС Сирии продолжают наносить удары по опорным пунктам незаконных вооруженных формирований на севере провинции Хомс. Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv), что сирийская авиация бьет по расположениям радикальных исламистов в окрестностях населенного пункта Аз-Зафарана. Также САА под прикрытием военных самолетов продолжает вести артиллерийский обстрел позиций боевиков в районе города Аль-Хула.

По сведениям Twitter-канала (@fadigaber5) радикалы обстреляли город Аль-Мушейрифа на северо-востоке региона.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции вновь нанесли удары по опорным пунктам проправительственных сил Сирии на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Об атаке сил западного альянса во главе с США на позиции сирийской армии пишет местный источник в социальной сети Twitter (@MGhorab3).

Ранее сообщалось, что союзники армии САР установили контроль над несколькими населенными пунктами региона, которые ранее были захвачены Демократическими силами Сирии (SDF). Позже авиация коалиции нанесла удары по этим поселениям. Кроме того, на расположения правительственных войск напали курдские отряды ополчения.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжается операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Джебхат ан-Нусры». Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@MGhorab3), что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел позиций радикальных исламистов в районе населенного пункта Марзита.

Недалеко от административного центра провинции взорвалась мина, заложенная на трассе. По сведениям местного Twitter-канала (@IdlibPlus), в результате происшествия пострадало два мирных жителя.

Провинция Хама

Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в окрестностях поселений Аль-Назара и Брегет в южной части провинции Хама.

Одновременно с этим на севере региона продолжается военная кампания ВКС РФ и САА против «Джебхат ан-Нусры». Правительственные войска САР при поддержке ВКС РФ ведут артиллерийский обстрел позиций радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» в районе Аль-Латамины. Об этом пишет военный Twitter-канал (@MahmodHamway).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)