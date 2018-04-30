Суровые приговоры россиянкам обусловлены предстоящими выборами в Ираке — источник

В распоряжении Федерального агентства новостей оказались списки россиянок, приговоренных к пожизненному заключению в Ираке, и их фотографии, сделанные в багдадской тюрьме.

В Багдаде суд приговорил 19 россиянок, виновных в связях с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), к пожизненному заключению.

Как сообщил источник ФАН в одной из российских коммерческих компаний в Ираке, в тюрьмах Багдада уже около полутора лет находятся примерно 300-350 женщин, имеющих гражданство России. Они были захвачены после освобождения Мосула от террористов ИГИЛ1.

Большинству из них — тем, кто не принимал непосредственного участия в боевых действиях, — инкриминируют незаконное пересечение иракской границы и пособничество терроризму.

Ранее в МИД России заявили, что в тюрьмах Багдада насчитывается от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство, и более 100 детей.

Дети террористок были отобраны и размещены в сиротские приюты. Часть детей была благополучно вывезена из Ирака в Россию при посредничестве и благодаря усилиям члена Совета Федерации Зияда Сабсаби, специального представителя президента Чеченской республики Рамзана Кадырова в Ираке и Сирии.

«Поскольку во время следствия доступ иностранных дипломатов, в том числе российских, был запрещен, приступить к идентификации людей, которые заявили о своем гражданстве, можно будет в конце апреля — начале мая, то есть по окончании следствия и вынесении приговора», — отметила накануне суда в Багдаде официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россйская сторона пытается добиться того, чтобы осужденные россиянки отбывали наказание на территории РФ. Однако переговоры отложены до лучших времен. Во-первых, во время следствия, как рассказали ФАН источники в консульской службе российской дипломатической миссии в одной из ближневосточных стран, дипломаты не имеют права вмешиваться в уголовные дела во время следствия, даже на уровне консультаций со следственными органами. О предоставлении адвокатской помощи речи даже не идет.

Иракская Фемида допускает участие консульских работников других стран лишь после вынесения приговора. И в случае подтверждения осужденными россиянками своего гражданства, посольство России вправе нанять им адвокатов на этапе апелляции.

До этого же единственное участие в их судьбе может ограничиваться лишь требованиями соблюдения гражданских прав обвиняемых в случае их нарушений.

Во-вторых, в Ираке в ближайшие дни должны состояться очередные парламентские выборы, и до их окончания и формирования новых властных институтов смысла в налаживании переговорного процесса о судьбе осужденных россиянок нет.

Как подчеркнул источник Федерального агентства новостей, в столь жестких приговорах как раз присутствует политическая подоплека, связанная с намеченными 12 мая парламентскими выборами в Ираке.

После того как выборы завершатся, наверняка включатся политические механизмы, и осужденные пожизненно россиянки могут надеяться на то, что их экстрадируют на родину.

Однако, как заявил наш источник, как правило, никто из них никогда не раскаивается, и ждать, что они обратятся за помилованием к иракским властям и попросят отправить их в Россию, особо не приходится.

Республика Ирак — парламентская страна. Парламент, как верховный орган власти страны, избирает президента Ирака и премьер-министра. Сейчас вся власть формально сосредоточена в руках президента Фуада Масума. В действительности же ключевой фигурой системы государственного управления является глава исполнительной власти — премьер-министр Хайдер Аль-Абади.

Хайдер аль-Абади — выдвиженец от собственного блока «Коалиция победы» — считается фаворитом нынешней предвыборной гонки. На него, как сообщил источник ФАН, ставят Соединенные Штаты.

Имеющая большинство в нынешнем парламенте партия «Государство закона» выдвинула кандидатом в премьер-министры своего лидера — вице-президента Нури аль-Малики.

Нури аль-Малики тяготеет больше к Ирану, однако, будучи предыдущим премьер-министром Ирака, он приезжал с визитом в Москву, и сейчас выступает за тесное сотрудничество с Россией.

Сейчас, после победы над ИГИЛ, Ирак накрыла духоподъемная волна патриотизма, рассказывает источник. Хайдера аль-Абади называют в Ираке «Победителем» и «Созидателем» долгожданного триумфа, завоеванного в тяжелых, кровопролитных боях с ИГИЛ; кроме того, его называют объединителем иракских территорий.

На этом фоне многие иракцы с негодованием восприняли историю с возвращением в Россию детей террористов ИГИЛ.

Как рассказывает источник ФАН, зачастую можно услышать или даже прочитать в прессе претензии, мол, их родители убивали наших детей, а вы отдаете их России.

Премьер-министр Хайдер аль-Абади, носящий в народе звание «ликвидатора ИГИЛ», хочет тем самым показать, что он на стороне общественного мнения, и тоже разделяет популярный тезис о том, что пощады террористам быть не может и что дети террористов должны отвечать за злодеяния родителей.

И на этом духоподъемном фоне, подчеркивает источник, ни один суд не осмелился бы пойти против общественного мнения и смягчить наказание россиянкам, осужденным накануне пожизненно.

25 Фото. 25 Фотографий

Напомним, 29 апреля в Багдаде были приговорены к пожизненному заключению 19 россиянок, которых обвинили во связях с террористической организацией «Исламское государство».

1 Организация запрещена на территории РФ.