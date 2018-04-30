Меню
Общество
В Финском заливе обнаружили затонувшую в 1942 году советскую подлодку
Весь мир
Иран заблокировал мессенджер Telegram
Следующая новость
Загрузка...

    В Финском заливе обнаружили затонувшую в 1942 году советскую подлодку

    52

    В Финском заливе обнаружили затонувшую в 1942 году советскую подлодку

    Москва, 30 апреля. В Финском заливе в районе острова Сескар было обнаружено место гибели советской подводной лодки Щ-405. 

    По словам руководителя экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов, в 1942 судно подорвалось на мине во время перехода из Кронштадта в район острова Мощный, и сейчас лежит на глубине 50 метров.

    Подводное обследование показало, что лодка лишена носовой части, а весь корпус затянут сетями. Как отметил Богданов, поднимать лодку со дна не планируется, передает РИА Новости.

    Щ-405 — советская дизель-электрическая торпедная подлодка. Была заложена 31 декабря 1938 года в Ленинграде. Спущена на воду 16 декабря 1939 года.

    Напомним, в середине апреля сообщалось, что в Дании на дне пролива Скагеррак обнаружили немецкую подводную лодку U-3523, на которой командование Третьего рейха якобы сбежало в Южную Америку

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.