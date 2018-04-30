В Финском заливе обнаружили затонувшую в 1942 году советскую подлодку

Москва, 30 апреля. В Финском заливе в районе острова Сескар было обнаружено место гибели советской подводной лодки Щ-405.

По словам руководителя экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов, в 1942 судно подорвалось на мине во время перехода из Кронштадта в район острова Мощный, и сейчас лежит на глубине 50 метров.

Подводное обследование показало, что лодка лишена носовой части, а весь корпус затянут сетями. Как отметил Богданов, поднимать лодку со дна не планируется, передает РИА Новости.

Щ-405 — советская дизель-электрическая торпедная подлодка. Была заложена 31 декабря 1938 года в Ленинграде. Спущена на воду 16 декабря 1939 года.

Напомним, в середине апреля сообщалось, что в Дании на дне пролива Скагеррак обнаружили немецкую подводную лодку U-3523, на которой командование Третьего рейха якобы сбежало в Южную Америку