Собянин рассказал, где москвичи могут посмотреть фильмы о городах-героях

Москва, 30 апреля. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что с 1 по 11 мая в Москве состоится показ фильмов о городах-героях.

Москвичи, а также гости столицы смогут увидеть фильмы о городах-героях на фасаде «Манежа». Начало показа - 21.00, отметил Сергей Собянин. По его словам, зрителям покажут реальные кадры битвы за Сталинград, осажденной немецко-фашистскими захватчиками Москвы, блокадного Ленинграда, Мурманска под бомбежками.

Акция приурочена к праздничным мероприятиям, посвященным Дню Победы. Отметим, что звание героя получили 12 городов, в том числе Одесса. В 1965 году Брестская крепость также удостоилась высшей степени отличия.