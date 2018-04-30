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Нетаньяху готовит заявление о «важном событии» по ядерной программе Ирана
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    Нетаньяху готовит заявление о «важном событии» по ядерной программе Ирана

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    Нетаньяху готовит заявление о «важном событии» по ядерной программе Ирана

    Тель-Авив, 30 апреля. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху намерен сделать заявление о «важном событии», которое имеет отношение к ядерной программе Ирана. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра.

    Биньямин Нетаньяху приветствовал политику Дональда Трампа по ужесточению атомной сделки с Ираном. Если договориться с другими участниками сделки не удастся, американский лидер может вывести США из соглашения. 

    «Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сделает заявление о важном событии в связи с ядерным соглашением с Ираном», — анонсировала его канцелярия.

    Отметим, что израильский премьер с самого начала называл ядерную сделку ошибкой. Он полагал, что таким образом Тегеран получит больше влияния на Ближнем Востоке.

    Автор: Ирина Селезнева
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