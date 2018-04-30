Климкин поделился итогами встречи с главой МИД Египта

Киев, 30 апреля. Глава украинского МИД Павел Климкин в Египте провел встречу с египетским коллегой Самехом Шукри. Об этом министр написал в своем Twitter.

«Договорились идти дальше во всех сферах: от межчеловеческих контактов до инвестиционного сотрудничества», — отметил Климкин.

Климкин находится с официальным визитом в Египте, где у него запланирован ряд встреч.

Перед зустріччю з єгипетським колегою Самехом Шукрі дивимося або на Каїр, або на перспективні обрії нашої двосторонньої співпраці. Або і на те, і на інше :) домовилися йти далі в усіх сферах: від міжлюдських контактів - до інвестиційної співпраці. pic.twitter.com/9853b4SXE0 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 30, 2018

Напомним, несколько дней назад министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе встречи министров иностранных дел G7 обвинил Россию в том, что использует Украину в качестве «полигона для дальнейшей дестабилизации демократического общества».