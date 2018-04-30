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Климкин поделился итогами встречи с главой МИД Египта
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    Климкин поделился итогами встречи с главой МИД Египта

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    Климкин поделился итогами встречи с главой МИД Египта

    Киев, 30 апреля. Глава украинского МИД Павел Климкин в Египте провел встречу с египетским коллегой Самехом Шукри. Об этом министр написал в своем Twitter.

    «Договорились идти дальше во всех сферах: от межчеловеческих контактов до инвестиционного сотрудничества», — отметил Климкин.

    Климкин находится с официальным визитом в Египте, где у него запланирован ряд встреч.

    Напомним, несколько дней назад министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе встречи министров иностранных дел G7 обвинил Россию в том, что использует Украину в качестве «полигона для дальнейшей дестабилизации демократического общества».

    Автор: Тимур Румянцев
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