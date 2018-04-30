Припарки не помогут: паразитирование Навального на Telegram укрепило его статус «политического трупа»

В Москве на проспекте Сахарова завершился согласованный митинг за свободу Интернета и в защиту заблокированного по решению суда мессенджера Telegram. Либеральные издания, освещавшие акцию, сообщают примерно о 12 тысячах участниках, МВД приводит данные вдвое меньше. Истина как всегда где-то посередине, но даже самые оптимистичные комментаторы признают, что людей для Москвы собралось позорно мало, особенно если учитывать, что с погодой повезло, а мероприятие было разрешенным, так что «винтилово» никому не грозило. А если учесть, что под флагами Дурова для борьбы с Роскомнадзором выступили Алексей Навальный и Сергей Удальцов, то, похоже, это и есть потолок российской оппозиции, отмечают эксперты. Что касается участия в акции Навального, то его поддержка Telegram ничего не изменила в его «статусе» политического трупа, считает независимый аналитик Александр Асафов.

«Как известно, припарки — «недостаточный» метод реанимации, — отметил Асафов в комментарии Федеральному агентству новостей. — Понятно, что у Навального нет актуальной политической повестки, поэтому для привлечения своих редеющих сторонников он будет паразитировать на чужих митингах, чтобы показать остаткам тех, кто его еще поддерживает, что его идеи якобы находят поддержку».

Кроме того, важно отметить, что Навальный всегда пытается выступать единым фронтом с организаторами любых антироссийских акций, отметил Асафов.

«В данном случае интересно, что все эти «революционеры», включая Навального и Удальцова, поддерживают антироссийский тренд, направленный на невыполнение российских законов, — подчеркнул эксперт. — Ведь самому Дурову весь этот «хайп» нужен исключительно для того, чтобы получить со стороны инвесторов финансирование под свой новый проект, «заточенный» под американское законодательство. Как известно, Дуров заранее подстраховался, выполнив требования американского законодательства о недоступности участия в его проекте лиц и компаний, попавших под санкции».

То есть, поведение и Удальцова, и Навального, несмотря на всю их риторику, что они любят Россию, а не любят только власть, очевидно показывает, что это не так, отметил аналитик.

«Что касается конкретно Навального, то он, конечно, будет пытаться хотя бы зафиксировать ту популярность, которая у него еще осталась. И для этого он будет пользоваться разнообразными методами — от привлечения школьников до таких не очень его касающихся историй, как конфликт Роскомнадзора с Telegram, поскольку самому Навальному предложить уже нечего, и вряд ли его акциями, как согласованными, так и несогласованными прельстится хоть сколько-нибудь значимое количество народа», — подчеркнул Асафов.

Именно поэтому Навальный, испугавшись, что не соберет людей на собственную несогласованную акцию, и пришел паразитировать на митинге за свободу Интернета, подчеркнул собеседник ФАН, отметив, это поддержка Telegram уже выпустила весь «антивластный» пар, и оппозиции просто больше нечего сказать.

Что же касается самого владельца Telegram Павла Дурова, то для него этот митинг — всего лишь бизнес-ход и очередная пиар-акция, подчеркнул аналитик. Хвастаясь в соцсетях, сколько народу за него вышло, он пытается сгладить «осадочек» от многочасового отключения Telegram по всему миру и отнюдь не по «вине» Роскомнадзора, считает Асафов.

«Дуров активно пытается перевести протест в политическую плоскость, инициируя различные акции, от пускания самолетиков, до митингов, — отметил эксперт. — Все это говорит о том, что он, скорее, заинтересован в продолжении противостояния, что, по его мнению, является для него хорошим пиаром, представляющего его как защитника свободы слова».

По словам Александра Асафова, все, что нужно Дурову, это привлечь побольше финансов к своему новому продукту — платформе Telegram Open Network, что может стать проблематичным после того, как его мессенджер был недоступен в течение более десяти часов, поэтому любая пиар-активность для него сейчас является просто подарком.