Одесскому припортовому заводу перекрыли газ за долги

Киев, 30 апреля. Одесский припортовый завод остановил работу из-за прекращения поставок газа, сообщил заместитель генерального директора завода Николай Щуриков.

Руководство завода приняло решение о его полной остановке из-за проблем с газом.

«Причина — получение уведомления от «Укртрансгаза» о нарушении «Всеукраинской энерго компанией» условий договора транспортировки газа на ОПЗ и приостановке подачи газа на завод», — написал Щуриков в Facebook.

Отмечается, что в январе 2018 года долг ОПЗ перед «Укртрансгазом» составлял $18 млн. Предприятие стало крупнейшим должником среди предприятий Украины. При этом суд в Киеве запретил энергетической компании ограничивать поставки газа до принятия окончательного решения. Судебная тяжба продолжается.