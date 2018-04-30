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Одесскому припортовому заводу перекрыли газ за долги
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    Одесскому припортовому заводу перекрыли газ за долги

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    Одесскому припортовому заводу перекрыли газ за долги

    Киев, 30 апреля. Одесский припортовый завод остановил работу из-за прекращения поставок газа, сообщил заместитель генерального директора завода Николай Щуриков.

    Руководство завода приняло решение о его полной остановке из-за проблем с газом. 

    «Причина — получение уведомления от «Укртрансгаза» о нарушении «Всеукраинской энерго компанией» условий договора транспортировки газа на ОПЗ и приостановке подачи газа на завод», — написал Щуриков в Facebook.

    Отмечается, что в январе 2018 года долг ОПЗ перед «Укртрансгазом» составлял $18 млн. Предприятие стало крупнейшим должником среди предприятий Украины. При этом суд в Киеве запретил энергетической компании ограничивать поставки газа до принятия окончательного решения. Судебная тяжба продолжается.

     

    Автор: Ирина Селезнева
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