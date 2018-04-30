Митинг в защиту Telegram: Навальный пришел паразитировать на чужом протесте

Москва, 30 апреля. Согласованная с властями акция против блокировки интернет-мессенджера Telegram, прошедшая на столичном проспекте Сахарова, собрала около 8 тысяч человек, передают с места событий корреспонденты Федерального агентства новостей. Организатором митинга выступила Либертарианская партия России.

Столь малое количество участников для разрекламированной протестной акции в центре многомиллионного мегаполиса, анонсированной за нескольких дней и проведенной в погожий праздничный день, объясняется не только политизацией ее лозунгов, но и чересчур бойкими попытками оппозиционных персонажей использовать этот митинг для собственного пиара.

То, что хваткие ребята, вроде Алексея Навального, попытаются подверстать акцию в поддержку Telegram под собственный формат, многими читалось заранее. Те же, кто все-таки пришел на Сахарова, испытали от увиденного досаду и разочарование.

«Я приехал сюда, чтобы побороться за Telegram, а не Навального глядеть, — прокомментировал корреспонденту ФАН появление одиозного блогера на сцене участник митинга по имени Александр. — Его поведение, мягко говоря, не корректно… Зачем он здесь? Я на это не подписывался».

Такое же непонимание, очевидно, разделяло подавляющее большинство участников акции. Об этом можно судить хотя бы по вялой реакции людей на неоднократные попытки ведущих митинга «разогреть» толпу подчеркнуто оппозиционными лозунгами.

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«Если бы я хотел прийти на Навального, я бы спланировал это на другой день, — поделился мыслями с ФАН один из митингующих, пожелавший не называть своего имени. — Но я его не поддерживаю. Мне он кажется просто фигляром. Мне Telegram дорог, я с помощью этой программы зарабатываю на жизнь. А Навальный мне никто!»

В самом деле, зачем сегодня на Сахарова оказался Навальный? Явно не из-за ограничения свободы слова в интернете — ее-то у блогера навалом. Тогда с какой целью он сознательно паразитировал на чужом протесте, по сути, «купив» митинг у либертариев? Ответ напрашивается лишь один: испугавшись, что на его собственную акцию, запланированную на следующие выходные, никто не придет, Навальный решил скопом записать в ряды своих сторонников участников чужого протеста.

Впрочем, это ему не сильно удалось. Сами митингующие, главным образом городская молодежь в возрасте от 15 до 30 лет, предпочитали запускать самолетики, «стримить» происходящее в Сеть, обмениваться шутками, фотографировать наиболее остроумные плакаты в руках других участников или просто валяться на асфальте — но вовсе не строиться в ряды чьих-то «хомячков». И тем более «не подписывались» они на роль «спойлеров» для оппозиционных протестов, намеченных в Москве на начало мая.

И все же деваться им было особо некуда. Участники митинга шли защитить свои гражданские свободы, как они их понимают, — а оказались на очередном «навальнинге», послужив бесплатной массовкой для чужих политических интересов.

«Telegram мне очень жалко, я не могла остаться дома. Но, если честно, здесь я оказалась лишь потому, что акция разрешена, — объяснила ФАН участница митинга Алена. — Весь этот спор надо решать цивилизованно, причем со всех сторон «процесса».

Алену поддержала ее подруга Наташа:

«Давайте уж быть последовательными. Действия «Роскомнадзора» я считаю незаконными, особенно когда страдают простые пользователи и другие интернет-компании. Но я не собираюсь отвечать на это собственным нарушением закона...»

Тем временем у сцены происходила забавная история. Один из лидеров Либертарианской партии Григорий Баженов бросал в толпу слоганы про свободу как главную ценность. В то же самое время организаторы прогоняли от сцены корреспондента «РЕН ТВ» с формулировкой: «сомнительное СМИ».

«Россия будет свободной!» — пытались достучаться до собравшихся ведущие. Но какого-то дружного отклика эта речевка, скомпрометированная на оппозиционных акциях, не вызывала. Абстрактные лозунги вроде «Не молчим!» или «Надзору нет!» пользовались среди участников акции значительно большей поддержкой.

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«А тут можно курить?» — спросила свою подругу молодая девушка рядом с корреспондентом ФАН.

«Маша, ты на митинге, что ты спрашиваешь? — ответила та. — Это вопрос из разряда «тварь я дрожащая или право имею?»

В целом, это называется «выпустить пар». На Сахарова все вели себя как хотели и кричали что вздумалось. Или не кричали — когда чувствовали, что застрельщики лозунгов их просто «разводят».

Как раз в этом Навальный, похоже, просчитался сегодня. Цинично присвоив себе чужой митинг, записав его участников в ряды собственных сторонников, этот блогер вряд ли теперь сможет ответить, зачем же тогда нужна его собственная акция 5 мая. Ведь вся протестная риторика сегодня уже прозвучала. Кому очень хотелось прийти «на Навального» — тот сегодня этой возможностью воспользовался. Поэтому выходить через неделю туда же, на Сахарова, у протестующих нет больше никакого смысла. Да и сам Навальный очень сильно рискует попросту не собрать там столько же народа.