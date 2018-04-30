Сирия: ФАН публикует видео из населенного пункта Аль-Фуа, где сегодня начался вывоз мирных жителей

Местный источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию эксклюзивное видео, снятое в населенном пункте Аль-Фуа на севере провинции Идлиб, откуда сегодня началась эвакуация мирных жителей. На кадрах можно увидеть часть из 20 автобусов, которые прибыли в осажденный город для того, чтобы вывезти первую партию численностью 1200 человек.

Это стало возможно, благодаря достигнутым сегодня ночью договоренностям между сирийским правительством и боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам», действовавшими на юге Дамаска. В рамках имеющихся соглашений, параллельно был начаты вывоз боевиков из Ярмука на территорию зоны деэскалации «Идлиб» и эвакуация населения из городов Аль-Фуа и Кефрая, которые с 2012-го года находились под осадой сначала «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещено в РФ), а после переименования и реорганизации группировки — «Хайят Тахрир аш-Шам». Кроме этого, боевики обязались выпустить из плена 85 человек, похищенных ранее в городе Штабрак. Завершить реализацию договоренностей планируется до середины мая.

Одновременно с этим, группировки «Джейш аль-Абабиль», «Джейш аль-Ислам» и «Ахрар аш-Шам» завершают передачу ранее занимаемых ими территорий в районе Ярмука под контроль правительственных войск. Выполнения всеми сторонами принятых условий позволит сирийской армии и союзных ей палестинских формирований в более короткие сроки зачистить юг Дамаска от недоговороспособных террористов «Исламского государство»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ), которые сейчас обороняются в районах Южного Ярмука и Хаджар-аль-Асвад.

Напомним, что в ходе переговоров, а не активных боевых действий уже были возвращены правительственными войсками Восточная Гута и Восточный Каламун. Такой способ ликвидации анклавов боевиков, по всей видимости, является для правительства Башара Асада предпочтительным, и в очередной раз доказывает, что легитимный президент САР не желает затягивания конфликта и лишнего кровопролития.

1 Организация запрещена на территории РФ.