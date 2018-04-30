«Просто нужно прекращать воровать»: депутат Рады нашел «чудесный» способ повышения МРОТ на Украине
Киев, 30 апреля. Народный депутат, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович заявил, что минимальная зарплата на Украине должна составлять тысячу долларов. Добиться этого, по его мнению, очень просто: властям следует перестать воровать зарплаты и пенсии населения, сваливая все на плохую экономическую ситуацию.
«Я всегда говорил, что минимальная заработная плата, которую человек должен получать в Украине, обязана составлять 1 тыс. долларов. Мне говорят, что это популизм. Но ведь у всех наших соседей минимальная зарплата составляет 1 тыс. долларов, а то и гораздо больше!» — с возмущением заметил он в эфире телеканала 112.
По словам Рабиновича, подобное положение дел стало возможным из-за того, что представителей властей "обобрали всех до нитки" и рассказывают сказки о том, что уже сейчас украинцы живут отлично.
После смены власти, как подчеркнул политик, государство будет просто обязано пересмотреть социальные нормы
«И средств у нас на это предостаточно! Просто нужно прекращать воровать! Если дефицит Пенсионного фонда составляет 152 млрд гривен, то это значит, что ровно такую сумму кто-то украл», – заключил он.