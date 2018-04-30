В «Единой России» назвали главные плюсы повышения МРОТ до прожиточного минимума
Москва, 30 апреля. Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев считает, что доведение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума поможет улучшить жизнь миллионов работающих россиян, это является главным плюсом. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба фракции.
Согласно приведенным данным, доведение МРОТ до прожиточного минимума является чрезвычайным важным решением, направленным «на улучшение жизни миллионов работающих граждан и на декриминализацию отечественной экономики».
По словам парламентария, соответствующая инициатива — стимул для повышения заработных плат россиян, она призвана сократить так называемую «серую занятость», а также направлена на борьбу с бедностью.
Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о повышении минимального размера труда с 1 мая.