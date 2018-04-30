Анкара делает высокие ставки: эксперт пояснил, как «Турецкий поток» повлияет на мировую экономику

Укладка морского участка первой нитки газопровода «Турецкий поток» завершена. Работы проводились на большой глубине. О результатах стало известно из сообщения «Газпрома».

«Реализация проекта «Турецкий поток» успешно продолжается. Пройден важный этап — построена первая нитка газопровода. Темп строительства — высокий», — заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Как отметил в интервью Федеральному агентству новостей руководитель российского Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колштанов, такое сотрудничество в области энергетики открывает новые горизонты и для Турции, и для России.

«Турецкий поток» очень сближает экономики России и Турции. Это важно хотя бы потому, что отношения между Анкарой и Западом остыли, и турецкая экономическая элита потеряла надежду, что их страна войдет в Евросоюз. Да даже если бы и вошла, условия бы были невыгодными и унизительными, — подчеркивает эксперт. — Сейчас Турция ищет пути самостоятельного развития, и сотрудничество Москвы и Анкары имеет очень большой, серьезный потенциал. Получение российского сырья означает усиление Турции с точки зрения энергетической безопасности. Ранее у России не получилось построить «Южный поток» — Германия заблокировала, потому что Берлину невыгодно, чтобы газ шел в Европу напрямую. Таким образом Германия могла потерять контроль на Балканах. После того как строительство «Турецкого потока» будет завершено, преимущество получат и Анкара, и Москва. Мы надеемся, что через Турцию газ пойдет в другие страны. А это значит, что страна, через которую идет транзит, получает полномочия распределять потоки. Это повысит влияние Турции на Балканах и Апеннинах, а значит, перед государством откроются новые политические и экономические возможности. Турция делает высокие ставки, опираясь на серьезную логику».

То, что прокладка нового газопровода «сыграет большую роль в укреплении энергобезопасности Турции и Европы», подтверждает и Миллер.

Напомним, строительство «Турецкого потока» началось год назад. Помимо Турции, «голубым топливом» планируется снабжать Южную и Юго-Восточную Европу. Для того, чтобы газ транзитом шел в другие страны, будет построена вторая нитка. Пока в «Газпроме» рассматривают варианты продолжения газопровода через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию. Как отмечают в «Газпроме», поставка газа по «Турецкому потоку» начнется в конце следующего года.