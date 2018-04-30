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Эксперты рассказали, в каких городах РФ можно купить квартиру за 1 млн рублей
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    Эксперты рассказали, в каких городах РФ можно купить квартиру за 1 млн рублей

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    Эксперты рассказали, в каких городах РФ можно купить квартиру за 1 млн рублей

    Москва, 30 апреля. Эксперты российского рынка недвижимости определили регионы страны, где можно купить квартиры за один миллион рублей. Предлагаемые варианты относятся к бюджетному сегменту.

    При бюджете в 1 млн рублей можно приобрести квартиры на вторичном рынке или в новостройке, считают эксперты из «Мира квартир». Жилье по такой цене есть в Екатеринбурге - это студии в 18 квадратных метров. В Нижнем Новгороде можно приобрести квартиру с такой же площадью, однако новостройки предназначены под расселение.

    В Новосибирске можно приобрести студию чуть поменьше, а если добавить еще 500 тысяч, то хватит на двухкомнатную квартиру в кирпичном доме. В Ростове-на-Дону примерно столько же стоят квартиры-студии.

    Автор: Ирина Селезнева
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