Прокуратура раскрыла детали о подозреваемых в подготовке теракта в Стокгольме

Стокгольм, 30 апреля. Трoe человек, об аресте которых по подозрению в подготовке террористического акта сообщила в понедельник утром шведская прокуратура, являются гражданами Узбекистана. Об этом передает информационное агентство ТТ.

По данным издания, все трое арестованных приехали из Узбекистана.

Отмечается, что один из них имел ранее контакт с другим выходцем из Узбекистана — Рахматом Акиловым, который подозревается в совершении террористического акта в шведской столице весной минувшего года.

Напомним, ранее прокуратура сообщила, что сотрудники правоохранительных органов провели специальную операцию на севере страны и в пригороде Стокгольма. Также в полицию были доставлены для допроса еще несколько человек.

Согласно информации прокуратуры, полиция вела наблюдение за подозреваемыми, подготовка к совершению теракта велась также какое-то время, однако конкретных признаков планирования его осуществления в настоящий момент нет.

Другие подробности прокуратура не сообщает.