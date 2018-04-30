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Вандалы уничтожили памятник советскому генералу Ватутину на Украине
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    Вандалы уничтожили памятник советскому генералу Ватутину на Украине

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    Вандалы уничтожили памятник советскому генералу Ватутину на Украине

    Сумы, 30 апреля. Неизвестные злоумышленники уничтожили памятник Герою СССР Николаю Ватутину в поселке Каменка Сумской области на востоке Украины, пишет издание «Страна».

    Правоохранительные органы пока не прокомментировали акт вандализма, который произошел на границе Харьковской и Сумской областей. Информации о том, кто именно разрушил памятник Ватутину, пока нет. Отметим, что это не первый случай, когда нападениям подвергаются мемориалы советскому генералу.

    Радикалы неоднократно оскверняли могилу Ватутина в Киеве. Герой СССР, возглавляя советские войска, освободил в 1943 году столицы Украины от немецко-фашистских захватчиков. В 1944 году он погиб от рук националистов в Ровенской области. 

    Вандалы уничтожили памятник советскому генералу Ватутину на Украине

    Автор: Ирина Селезнева
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