Вандалы уничтожили памятник советскому генералу Ватутину на Украине

Сумы, 30 апреля. Неизвестные злоумышленники уничтожили памятник Герою СССР Николаю Ватутину в поселке Каменка Сумской области на востоке Украины, пишет издание «Страна».

Правоохранительные органы пока не прокомментировали акт вандализма, который произошел на границе Харьковской и Сумской областей. Информации о том, кто именно разрушил памятник Ватутину, пока нет. Отметим, что это не первый случай, когда нападениям подвергаются мемориалы советскому генералу.

Радикалы неоднократно оскверняли могилу Ватутина в Киеве. Герой СССР, возглавляя советские войска, освободил в 1943 году столицы Украины от немецко-фашистских захватчиков. В 1944 году он погиб от рук националистов в Ровенской области.