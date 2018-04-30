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История повторяется: Вера Савченко рассказала о самочувствии сестры в СИЗО
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    История повторяется: Вера Савченко рассказала о самочувствии сестры в СИЗО

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    История повторяется: Вера Савченко рассказала о самочувствии сестры в СИЗО

    Киев, 30 апреля. Сестра депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко Вера рассказала на митинге, организованном в ее поддержку, о плохом самочувствии родственницы, арестованной в украинской столице в конце марта по обвинению в подготовке государственного переворота.

    «Надя сейчас в плохом состоянии, врачи дают ей препараты от сгущения крови. История повторяется, как было в России», — сообщила Вера Савченко.

    По данным украинских СМИ, накануне в центре столицы Украины прошел митинг в поддержку бывшей военной летчицы Савченко. В мероприятии участвовали около 20 человек.

    По словам Веры Савченко, данный митинг организовали для того, чтобы «рассказать людям о несправедливости в стране». Она отметила, что всем киевлянам и гостям украинской столицы на улице раздавали листовки, изготовленные для агитационной кампании Надежды Савченко, передает «ПолитНавигатор».

    Напомним, 28 марта текущего года народный депутат Савченко подтвердила планы по выдвижению собственной кандидатуры на пост президента Украины в 2019 году.

    Автор: Дана Балан
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