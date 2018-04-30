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Швейцария испугалась, что ее зацепит конфликт Европы с Россией
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    Швейцария испугалась, что ее зацепит конфликт Европы с Россией

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    Швейцария испугалась, что ее зацепит конфликт Европы с Россией

    Женева, 30 апреля. Для Швейцарии будет иметь негативное влияние конфликт России и западных государств. Соответствующая информация приведена в докладе о ситуации с безопасностью Швейцарии в 2018 году, который был опубликован на сайте правительства. Его центральной темой стала Россия.

    Как отмечается в тексте, за последние годы РФ стала экономически устойчивой, значительно нарастила свою политическую и военную мощь. Также указано, что президент Владимир Путин значительно усилил личное влияние на все институты власти в Российской Федерации.

    Швейцария рассматривает РФ как важный финансовый и коммерческий мировой рынок, но предполагает, что отношения между Россией и Западом продолжат и далее деградировать, следуя тенденции последних лет. В Швейцарии выразили опасения насчет того, что конфликт «зацепит» и ее.

    Как говорится в документе, «напряжение между Россией с одной стороны и НАТО и ЕС с другой будет всегда иметь последствия для Швейцарии». Кроме того, в Берне также напуганы тем, что конфликт Европы с РФ «представляет собой долгосрочные изменения в стратегической среде Швейцарии», подчеркивают авторы доклада, передает РИА Новости.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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