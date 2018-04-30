«Надеемся, что Трамп образумится»: в Иране отреагировали на планы США выйти из ядерной сделки

Москва, 30 апреля. Глава Организации атомной энергетики Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе Штатов из ядерной сделки.

По его словам, Тегеран надеется, что американский лидер «образумится» и не пойдет на этот шаг. При этом, как заметил Салехи, если США все-таки выйдут из сделки, Иран будет способен вернуться к уровню обогащения урана до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. «Это не блеф» — подчеркнул он.

При этом Салехи все же выразил надежду, что к этой ситуации стороны не придут никогда, «и господин Трамп и его правительство образумятся и не станут причинять беспокойство и головную боль ни нам, ни другим», пишет РИА Новости.

Как сообщалось ранее, о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет, Трамп собирается объявить по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая.